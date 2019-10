PHOTO MIRA OBERMAN, AFP

Le chiffre d’affaires d'Halliburton été tiré vers le bas par le repli de 21 % des revenus du groupe en Amérique du Nord, un accès de faiblesse imputé par l’entreprise à « une activité plus faible et des prix plus bas dans les services liés au pompage à pression et à la construction de puits ».