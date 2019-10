La grève des travailleurs unis de l’automobile des États-Unis a forcé GM à fermer son installation d’Oshawa et à réduire la production à son usine de St. Catharines en raison du manque de pièces.

(Oshawa) General Motors a rappelé tous les travailleurs à son usine d’assemblage d’Oshawa, en Ontario, après que le syndicat des travailleurs unis de l’automobile (UAW) des États-Unis a conclu une entente de principe avec le constructeur, plus tôt cette semaine.

La Presse canadienne

La porte-parole de GM Canada, Jennifer Wright, a indiqué que la société avait appelé vendredi les 2000 travailleurs mis à pied temporairement à Oshawa et qu’elle reprendrait la production de véhicules.

La production reprend à l’usine même si les UAW ont décidé jeudi de continuer à faire grève jusqu’à ce que les quelque 49 000 membres votent sur l’accord, ce qui n’est pas attendu avant la fin de la semaine prochaine.

La grève a forcé GM à fermer son installation d’Oshawa et à réduire la production à son usine de St. Catharines en raison du manque de pièces provenant des États-Unis, mais Mme Wright a indiqué que la société disposait de suffisamment de pièces et de capacité pour redémarrer Oshawa.

La production reste limitée à l’usine de St. Catharines, qui est exploitée environ au tiers de sa capacité habituelle de 1100 employés horaires.

La grève d’un mois a également entraîné des mises à pied temporaires dans de nombreuses entreprises ontariennes qui fournissent les usines de GM.