Un membre de la haute direction de BRP vient de vendre pour plus de 2,5 millions de dollars d’actions de l’entreprise de Valcourt spécialisée dans la fabrication de véhicules récréatifs.

Richard Dufour

La Presse

Denys Lapointe, vice-président principal, design, innovation et service créatif, a vendu la semaine dernière un bloc de 50 000 actions. L’opération a été réalisée le 8 octobre à des prix oscillants entre 50 $ et 51 $, selon ce qu’indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières.

L’action de BRP est en hausse de plus de 50 % depuis le début de l’année, mais demeure néanmoins en repli de près de 25 % par rapport à son sommet d’il y a un an.

Voici quelques autres transactions récentes ayant retenu notre attention :

Le plus grand actionnaire de Cascades réduit sa mise

Le plus important actionnaire de Cascades a vendu pour près de 2 millions de dollars d’actions de la papetière de Kingsey Falls au cours des trois derniers mois. Letko Brosseau a vendu 141 875 actions entre les mois de juillet et d’octobre, indique un document déposé dans les derniers jours auprès des autorités. Letko Brosseau avait précédemment acheté d’importants blocs d’actions de Cascades entre mars et juillet. L’action de Cascades a bondi de façon spectaculaire entre mai et août.

Des fondateurs de Couche-Tard font des dons

Deux fondateurs d’Alimentation Couche-Tard viennent de faire des dons d’une valeur globale supérieure à 1 million de dollars au moyen d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Réal Plourde et Jacques D’Amours ont aliéné par don un total de 28 250 actions le 4 octobre. L’action de Couche-Tard est en forte progression depuis le début de l’année et a été fractionnée en deux à la fin septembre.

Le plus grand actionnaire de Semafo rehausse sa mise

Le plus important actionnaire de Semafo vient d’indiquer aux autorités avoir fait repasser son investissement dans la société aurifère montréalaise au-dessus de la barre des 10 %. Le gestionnaire de placements new-yorkais VanEck a fait l’achat d’un bloc d’actions d’une valeur d’un peu plus de 3 millions de dollars le mois dernier. L’action de Semafo a perdu un peu plus de 20 % depuis le 1er août.

Deux initiés achètent du Velan

Un dirigeant et un important actionnaire de Velan viennent d’acquérir des blocs d’actions du fabricant montréalais de robinetterie industrielle. Gil Perez, vice-président, technologie des produits et des initiatives stratégiques, a acheté mercredi 1000 actions, alors que l’investisseur Ed Kernaghan a acheté mardi 8300 actions par l’entremise du holding privé Kernwood. L’action de Velan a perdu les deux tiers de sa valeur depuis deux ans.

Cette rubrique rapporte les transactions, de vente ou d’achat, que des actionnaires privilégiés ont effectuées. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en bourse, soit les dirigeants, les administrateurs, les principaux actionnaires, etc.