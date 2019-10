MTY est propriétaire d’une multitude d’enseignes au Canada et aux États-Unis comme Thaï Express, Tiki-Ming, Allô ! Mon Coco, Casa grecque, Tutti Frutti, Bâton Rouge, Pizza Delight, Scores, Toujours Mikes, Giorgio, La Crémière, Ben & Florentine, Sushi Shop et Valentine.

MTY : chiffre d’affaires de plus de 1 milliard

(Montréal) Le franchiseur et exploitant de restaurants québécois Groupe d’alimentation MTY rapporte vendredi que son chiffre d’affaires au 3e trimestre de l’exercice en cours a atteint 1,076 milliard, en hausse de 36 % par rapport au trimestre correspondant de 2018.

La Presse canadienne

C’est la première fois de son histoire que le chiffre d’affaires de MTY franchit la barre du milliard de dollars.

Le réseau de MTY compte 7441 établissements en exploitation, dont 163 exploités par la compagnie et 7278 franchisés. MTY est propriétaire d’une multitude d’enseignes au Canada et aux États-Unis comme Thaï Express, Tiki-Ming, Allô ! Mon Coco, Casa grecque, Tutti Frutti, Bâton Rouge, Pizza Delight, Scores, Toujours Mikes, Giorgio, La Crémière, Ben & Florentine, Sushi Shop et Valentine.

Au 3e trimestre, le résultat net attribuable aux propriétaires de la compagnie basée à Montréal a augmenté pour s’établir à 22,9 millions, ou 0,91 $ par action, comparativement à 22,1 millions, ou 0,88 $ par action pour la même période l’an dernier.

Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY, rappelle que la compagnie a ouvert 84 établissements en 2019, soit une hausse de 25 % par rapport à l’an dernier.