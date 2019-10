(Montréal) CGI a annoncé mercredi un investissement de plusieurs millions de dollars pour réaliser une expansion et un réaménagement de ses bureaux de Saguenay, une opération qui devrait entraîner la création de 100 nouveaux postes au cours des trois prochaines années.

La Presse canadienne

La société de services-conseils en technologie de l’information est présente depuis 35 ans dans la région. Son centre d’excellence de Saguenay comptait 4 employés en 1984, mais ce chiffre a grimpé depuis et se trouve maintenant près de 700.

L’effectif de CGI à Saguenay conçoit des solutions et des services de pointe, notamment pour le secteur de l’automatisation intelligente et du développement de logiciels, afin de soutenir la transformation numérique et la croissance de plus d’une centaine de clients.

Outre ses bureaux de Saguenay, CGI compte six centres d’excellence au Québec, dans les villes de Sherbrooke, Québec, Shawinigan, Montréal, Gatineau et Drummondville, formant ainsi un réseau de 7500 professionnels.