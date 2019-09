Louis Garneau a annoncé aujourd’hui qu’il ferme son usine de production de textile située à Saint-Augustin-de-Desmaures. En entrevue téléphonique avec La Presse, le président et fondateur a expliqué que la petite unité de 29 couturières n’était plus viable.

Isabelle Dubé

La Presse

« On avait une main-d’œuvre âgée de 60 ans et plus, dit-il. Il y a un grand problème de main-d’œuvre au Québec et même à travers le Canada, et, à Saint-Augustin, on n’était plus capable d’en trouver. On a dû faire rentrer des gens retraités pour livrer l’an dernier. »

Louis Garneau confie avoir annoncé la nouvelle à ses employés les yeux mouillés, parce qu’il les aimait comme sa famille.

« On a fait le mieux qu’on pouvait pour que tout le monde se replace, soutient-il. Déjà, l’entreprise d’en face est venue me voir. Ils avaient besoin de cinq personnes tout de suite. Mes employés vont être replacés très rapidement, la demande est trop forte. »

L’usine de Saint-Augustin-de-Desmaures représentait de 5 % à 8 % de la production totale de l’entreprise. Louis Garneau fait affaire avec 72 fournisseurs à travers le monde. Il prévoit transférer la production québécoise dans une usine au Mexique, où la moyenne d’âge des employés est de 30 ans.

« Les emplois de couturière vont être remplacés par des postes plus scolarisés qui vont répondre aux nouvelles demandes de l’entreprise. Ce sera un modèle plus digital, distribution, marketing et branding. C’est un nouveau modèle d’affaires mondial Louis Garneau 2.0. qui s’en vient. »

Le Groupe Garneau vend ses produits dans plus de 40 pays à travers le monde.