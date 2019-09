Il s’appellera le PLT, pour Plante-Laitue-Tomate. Et ressemblera beaucoup au Quart de livre avec fromage. Plus d’un an après l’arrivée au Canada de la boulette Beyond Meat chez A & W, voilà que McDonald’s s’apprête à tester l’intérêt de ses clients pour un hamburger végétarien.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Ce test, McDonald’s a décidé de le faire dans le sud-ouest de l’Ontario. Dans 28 restaurants. À partir du 30 septembre et pour 12 semaines.

L’objectif n’est pas de déterminer s’il y a de l’intérêt de la part des Canadiens pour cette nouveauté, insiste Michaela Charette, chef de la recherche chez McDonald’s. « C’est un test mondial. Le Canada est le marché qui a été choisi par le siège social [aux États-Unis] pour tester le burger végétarien ».

En procédant de cette manière, le géant de la restauration rapide veut mesurer et apprendre une série de choses, dont « l’opinion des consommateurs en ce qui concerne le goût » du PLT, si la recette « répond aux attentes » et quels sont « les impacts sur les restaurants d’un point de vue opérationnel », a énuméré Mme Charrette a cours d’un entretien avec La Presse.

La date d’un possible lancement à l’échelle nord-américaine ou internationale n’a pas été divulguée.

Recette unique

Le directeur principal de l’innovation culinaire, Jeff Anderson, raconte pour sa part avoir « travaillé fort dans l’ombre » pour concevoir une boulette végétarienne offrant « le goût emblématique de McDonald’s ». Car il est important de préciser que la boulette fabriquée par Beyond Meat ne sera pas exactement la même que celle vendue par les concurrents (A & W ou Tim Hortons) et les supermarchés.

« C’est une boulette conçue par McDonald’s, pour McDonald’s », résume-t-il.

Pour son nouveau hamburger, McDonald’s n’a pas créé de sauce particulière. La boulette végé sera simplement agrémentée de ketchup, de moutarde, de cornichons, de mayonnaise et d’oignons, comme l’est celle du Quart de livre. D’ailleurs, la boulette sera servie dans le même pain. Par contre, le client aura droit à de la laitue et des tomates. Par défaut, le PLT contiendra une tranche de fromage.

Le PLT sera vendu 6,49 $ (comparé à 5,79 $ pour le Quart de livre avec fromage) et comptera 460 calories (plutôt que 529 pour le Quart de livre).

Ceux qui seraient tentés de commander un Big Mac végétarien ne pourront pas le faire. La boulette Beyond Meat ne sera offerte que dans le PLT. Mais en fonction de la réaction des clients pendant le test, Mme Charette a confié en entrevue que cela pourrait changer.

Une semaine après le recul de Tim Hortons

Cette annonce du géant aux arches dorées arrive une semaine après qu’on a appris que Tim Hortons retirait les boulettes Beyond Meat de ses menus au Canada, sauf en Ontario et en Colombie-Britannique où la demande est plus forte. Le hamburger et les sandwichs déjeuners « avaient été introduits comme une offre d’une durée limitée », a affirmé l’entreprise à certains médias quand la décision a été découverte. Tim Hortons avait annoncé l’arrivée de la fausse viande sur ses menus le 17 juillet.

Rappelons qu’à l’été 2018, quelques semaines après avoir lancé son burger végétarien, A & W a subi une rupture de stock. Le sandwich est revenu sur le menu après quelques mois. Au printemps, les boulettes Beyond Meat ont fait leur entrée dans les supermarchés canadiens, gagnant ainsi beaucoup de notoriété.

Harvey’s a pour sa part annoncé le 3 septembre dernier l’ajout d’une boulette végétale de marque Lightlife à son offre. « Contrairement aux autres burgers à base végétale, le burger Lightlife ne contient pas d’OGM, de soya, ni de gluten, et est préparé avec moins d’ingrédients », avait alors fait valoir l’entreprise canadienne.

Du côté de Burger King, le BK VEGGIE a été introduit aux États-Unis à la fin avril. Sa boulette est fabriquée par Impossible Foods, de Californie. Le sandwich semble ensuite avoir été ajouté sans tambour ni trompette au menu des restaurants canadiens, si l’on se fie à son site internet. Personne n’a répondu aux messages que nous avons transmis au siège social de la chaîne de restaurants au cours des derniers jours.