Produits Beyond Meat: Tim Hortons semble avoir fait fausse route, selon des spécialistes

Erreur de commande ou décision précipitée ? En ajoutant à son menu des sandwichs déjeuners et des hamburgers préparés avec une protéine végétale signée Beyond Meat, Tim Hortons, qui avait annoncé en grande pompe l’arrivée de ces nouveaux produits il y a quelques mois pour ensuite les retirer, semble avoir fait fausse route, estiment les spécialistes consultés par La Presse.

Nathaëlle Morissette

La Presse

Selon eux, la décision de la chaîne ne devrait toutefois pas avoir de répercussions négatives sur Beyond Meat, une entreprise californienne.

Pour JoAnne Labrecque, professeure de marketing à HEC Montréal, la chaîne a peut-être réagi trop rapidement en adoptant ce genre de produits. « C’était vraiment pour suivre la tendance végane, estime-t-elle. Leur clientèle de base, c’est une clientèle de café, de déjeuner. Ils sont peut-être allés vite. »

À l’instar d’A&W qui a lancé son Beyond Meat Burger, le spécialiste des duos beigne-café avait lui aussi décidé de sauter dans la mêlée au début de l’été en affichant notamment sur son menu un Timatin œuf fromage avec saucisse végétale ou encore un Beyond Burger. En tout, ce sont cinq produits à base de protéine végétale que la chaîne avait ajoutés à son offre.

Il s’agissait peut-être d’une erreur, analyse Isabelle Charron, présidente d’Agéco, cabinet-conseil spécialisé en études économiques dans le secteur agroalimentaire. « C’est plus un problème de branding de produits, dit-elle. Chez Tim Hortons, les gens vont là pour lire le journal. Leur proposition était moins en harmonie avec leur offre habituelle. Il y a des enjeux de cohérence. On peut penser qu’ils l’ont fait [pour suivre] une mode. »

Pour le moment, les établissements continuent d’afficher et de mettre en évidence les sandwichs Beyond Meat. Sur le site internet de la chaîne, on indique qu’il s’agit de produits offerts pour un temps limité.

Retour du Beyond Meat ?

De son côté, la chaîne, qui a annoncé mercredi qu’elle cesserait de vendre des produits végétaux – sauf en Colombie-Britannique et en Ontario –, n’a pas exclu la possibilité de faire réapparaître dans l’avenir les sandwichs Beyond Meat dans certains restaurants pour un temps limité, a écrit la porte-parole Sara McConnell, dans un courriel envoyé à La Presse.

Le succès des galettes Beyond Meat n’est toutefois pas compromis par cette décision ni en supermarché ni au comptoir de A&W, indique Isabelle Charron. « La tendance de fond, elle est là pour rester, affirme-t-elle. Il y a une montée croissante de la population qui se tourne vers des protéines alternatives. »

Football et Beyond Meat

Par ailleurs, en Saskatchewan, les galettes végétales ne semblent pas faire l’unanimité. La direction des Roughriders de la Saskatchewan s’est récemment excusée auprès des producteurs de bétail de la province après la diffusion d’une publicité de A&W montrant des admirateurs de l’équipe de football, portant fièrement leur chandail, en train de déguster un Beyond Meat Burger à l’extérieur du stade, rapporte un article du Globe and Mail. On a tenu à se dissocier de toute entreprise agricole.