(Montréal) Un groupe d’actionnaires d’Aimia cherche à remplacer la moitié de son conseil d’administration, qui a supervisé la vente du programme Aéroplan plus tôt cette année et a été confronté à certaines critiques au sujet du contrôle de l’entreprise.

La Presse canadienne

Le groupe, appelé Aimia Shareholders for Accountability, a déposé jeudi une requête formelle auprès du conseil d’administration demandant une assemblée extraordinaire pour remplacer quatre de ses administrateurs.

Charles Frischer, un investisseur de Seattle qui s’exprime au nom du groupe, propose que lui-même, ainsi que trois autres personnes, remplacent le président Bill McEwan, le chef de la direction Jeremy Rabe, ainsi que deux autres administrateurs. Il note qu’Aimia a perdu plus de 80 % de sa valeur boursière au cours des cinq dernières années.

M. Frischer a indiqué que lui et un autre des candidats détenaient une participation combinée dans la société d’au moins 5 %, ce qui est suffisant pour réclamer la tenue de l’assemblée.

L’appel à une refonte du conseil d’administration est le dernier développement d’une bataille en cours sur le contrôle du conseil d’administration.

Plus tôt cet été, M. Frischer a demandé une reprise de l’assemblée annuelle des actionnaires qui s’était tenue en juin, parce qu’elle était « entachée d’irrégularités » et qu’elle avait été le théâtre de « conduite scandaleuse ». Plus tôt cette semaine, Mittleman Brothers, le plus grand investisseur d’Aimia, a intenté une action en justice contre la société de fidélisation et contre six membres actuels et anciens du conseil d’administration.