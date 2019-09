Eldorado Gold annonce l’étude d’un important projet d’expansion à sa mine Lamaque, au sud-est de Val-d’Or.

André Dubuc

La Presse

Il est question d’agrandir la mine en vue d’augmenter la production de 30 000 onces d’or par an en moyenne pendant 10 ans. Au prix actuel de 1500 $ US l’once, les revenus additionnels tourneraient autour de 45 millions US par an.

L’or est sur une lancée, avons-nous écrit dans un dossier samedi. L’Abitibi commence à sentir les effets de la remontée du prix du métal jaune.

La junior Ressources minières Radisson a annoncé le 23 août un financement substantiel de 6 millions, avec la participation de Rob McEwen (ex-PDG de Goldcorp). L’argent servira à l’exploration du projet aurifère O’Brien, en Abitibi.

De son côté, Eldorado évalue la possibilité d’augmenter son tonnage de 1800 tonnes à 2500 tonnes par jour. La production annuelle d’or passerait ainsi de 130 000 onces à 170 000 onces, à terme.