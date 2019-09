En excluant les éléments non récurrents, notamment la charge de 30,2 millions liée aux impôts américains, le bénéfice ajusté de Transcontinental est resté plutôt stable à 52,2 millions.

(Montréal) Transcontinental a affiché jeudi un profit en baisse de 82,4 % pour son troisième trimestre, ce qu’il a attribué à une charge d’impôts découlant de l’application rétroactive d’une directive de la réforme fiscale américaine, tandis que ses revenus trimestriels ont reculé de 3,8 %.

La Presse canadienne

Le bénéfice net de l’éditeur et spécialiste des produits d’emballage s’est chiffré à 3,4 millions, soit 4 cents par action, pour le trimestre clos le 28 juillet. En comparaison, son profit avait été de 19,3 millions, ou 22 cents par action, à la même période l’an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, notamment la charge de 30,2 millions liée aux impôts américains, le bénéfice ajusté de Transcontinental est resté plutôt stable à 52,2 millions, soit 60 cents par action, au plus récent trimestre, en regard de celui de 52,1 millions, ou 59 cents par action, d’il y a un an.

Les revenus de la société établie à Montréal ont reculé à 728,9 millions au troisième trimestre, alors qu’ils avaient été de 757,9 millions un an plus tôt. Selon Transcontinental, cette diminution était essentiellement liée à une décroissance des revenus du secteur de l’impression, et, dans une moindre mesure, à une décroissance de ceux du secteur de l’emballage.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 56 cents par action et à un chiffre d’affaires de 742,2 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les investisseurs ont bien accueilli les résultats et l’action de Transcontinental progressait en début d’après-midi de 77 cents, soit 5,3 %, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 15,17 $.