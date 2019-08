Profits et revenus en baisse pour Loto-Québec

Loto-Québec a affiché vendredi un bénéfice net du premier trimestre en baisse de 6,2% par rapport à la même période l’an dernier, alors que ses revenus ont reculé de 4,4%.

La Presse canadienne

Le profit net de la société d’État s’est établi à 337,4 millions au cours du trimestre clos le 24 juin, comparativement à 359,8 millions au premier trimestre de l’exercice 2018-2019.

Les revenus de Loto-Québec se sont pour leur part établi à 656,1 millions, ce qui représentait un recul de 4,4% en regard du chiffre d’affaires de 686,5 millions du même trimestre l’an dernier.

Les produits du secteur des loteries ont chuté de 11,6% pour s’établir près de 216 millions. Ceux des casinos et des établissements de jeux ont été plus stables par rapport à l’an dernier, avec des reculs respectifs de 0,2% et 0,6%.

Les revenus du site de jeu en ligne de Loto-Québec, qui regroupe jeux de loteries et de casino, ont pour leur part progressé de 23,8% à 5,6 millions.