Walmart, qui est devenu en quelques années l’un des plus importants épiciers au Canada, suit les traces d’IGA et de Metro en offrant la livraison à domicile des aliments achetés en ligne. Le service est assuré par Foodora et coûte 9,97 $.

Pour le moment, seuls les clients de l’île de Montréal ont accès au service. Mais « on veut étendre l’offre ailleurs au Québec », assure Cyrille Ballereau, vice-président des opérations régionales pour Walmart Canada, au bout du fil.

Jusqu’ici — et depuis deux ans au Québec —, les commandes en ligne d’aliments devaient être cueillies en magasin. Cette stratégie demeure celle préconisée actuellement par Provigo et Maxi, tandis qu’IGA et Metro misent plutôt sur la livraison.

Le Québec est la dernière province où Walmart propose la livraison de l’épicerie, service lancé il y a déjà trois ans dans la grande région de Toronto. Le détaillant justifie ce long délai par le fait qu’il « cherchait le bon partenaire pour faire la livraison ».

Ailleurs au pays, le détaillant a fait appel aux services d’Instacart. Mais l’entreprise américaine — qui agit comme intermédiaire entre les détaillants en alimentation et les consommateurs qui souhaitent se faire livrer leurs achats — n’a pas d’activités au Québec.

Walmart s’est donc tourné vers Foodora qui se spécialise dans la livraison de repas concoctés par des restaurateurs. C’est d’ailleurs la première fois que l’entreprise livrera de l’épicerie, nous a indiqué la porte-parole Sadie Weinstein.

On est encore loin, toutefois, du service offert dans les autres provinces. Le 15 août, Walmart a annoncé qu’il proposait désormais la livraison en seulement une heure à partir de 200 de ses magasins au Canada… dont aucun au Québec. Ici, la livraison pourra se faire le lendemain ou être planifiée jusqu’à 21 jours d’avance.

TABLEAU LA PRESSE Coût d’une commande d’épicerie en ligne

« Pas de coûts cachés »

Cyrille Ballereau affirme qu’avec son tarif de livraison à 9,97 $, Walmart est « super bien positionné pour répondre à la demande des clients ».

Cette somme peut sembler élevée, mais « notre prix inclut la sélection, la préparation, l’emballage et la livraison », fait valoir le dirigeant. De plus, il n’y a « aucuns frais d’abonnement » ni « aucune majoration de prix ». Les prix sont les mêmes en magasin, en ligne et dans l’application mobile, assure-t-on.

« C’est une offre globale qui permet de ne pas avoir de coûts cachés », résume Cyrille Ballereau.

Au Québec, Walmart possède 71 magasins, dont 59 incluent une épicerie complète. Deux autres seront convertis d’ici à la fin de l’année.

Le déploiement des Supercentres (ces établissements qui incluent une épicerie complète) a permis à Walmart de gagner d’importantes parts de marché au fil des ans. Et de talonner Empire, qui occupait le deuxième rang, en 2016. Nous n’avons pas été en mesure hier de savoir si le MAPAQ détenait des données plus récentes.

GRAPHIQUE LA PRESSE Les principaux détaillants au Canada

Encore très marginal

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Environ 7 % des Québécois ont acheté des aliments en ligne entre décembre 2018 et février 2019. Cela inclut l’épicerie, mais aussi les boîtes-repas de type Goodfood et les paniers de légumes bios.

En juillet, le CEFRIO nous apprenait qu’environ 7 % des Québécois avaient acheté des aliments en ligne entre décembre 2018 et février 2019. Cela inclut l’épicerie, mais aussi les boîtes-repas de type Goodfood et les paniers de légumes bios.

« On peut donc dire que le commerce électronique dans le domaine de l’alimentation au Québec en est à ses balbutiements », a commenté le CEFRIO, ajoutant que « très marginal, le commerce en ligne de produits d’alimentation est appelé à croître de façon importante ».

Du côté de Costco, l’offre en ligne d’aliments est trop limitée au Québec (aucun produit frais) pour dire qu’il est possible d’y faire son épicerie. Mais en Ontario, le détaillant offre la livraison de certains aliments en deux heures — moyennant certains frais —, ce qui laisse croire qu’un service similaire pourrait éventuellement être proposé ici.