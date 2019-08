Intact Corporation financière a conclu une entente afin d’acquérir La Garantie, compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord, et Frank Cowan Company des mains de Princeton Holdings pour 1 milliard de dollars en espèces.

La Presse canadienne

L’assureur a estimé hier que cette transaction allait renforcer ses activités, en plus d’ajouter de nouveaux produits à son portefeuille dans le segment des clients fortunés.

Princeton Holdings continuera d’être propriétaire de sociétés comme Cowan Insurance Group, Cowan Asset Management et Fountain Street Finance.

Afin de financer cette transaction, Intact se tournera vers ses réserves de capital et ses facilités de crédit. La société pourrait également évaluer diverses options sur les marchés financiers.

« L’acquisition de La Garantie et de Frank Cowan est étroitement liée à nos objectifs stratégiques et financiers, a indiqué le chef de la direction d’Intact, Charles Brindamour, dans un communiqué. Nous atteignons nos objectifs de croissance au Canada en plus de mettre sur pied une plateforme spécialisée de premier plan en Amérique du Nord. »

La clôture de la transaction, qui doit obtenir l’aval des autorités réglementaires, est prévue au quatrième trimestre de l’année en cours.