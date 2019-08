(Montréal) Le géant canadien du cannabis Canopy Growth a produit 40 tonnes d’herbe au premier trimestre, soit quatre fois plus qu’un an plus tôt, mais cela s’est traduit par une perte 1,2 milliard de dollars, indiquent ses résultats publiés mercredi.

Agence France-Presse

Pour le premier trimestre de son exercice décalé 2020, entre avril et juin, Canopy Growth a essuyé une perte de 1,281 milliard, contre une perte de 91 millions de dollars il y a un an, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ce poids lourd de l’industrie naissante de la marijuana a dégagé un chiffre d’affaires trimestriel de 103,4 millions, une hausse de 299 % sur un an s’expliquant largement par la légalisation du cannabis récréatif au Canada en octobre dernier.

Canopy a également indiqué que durant ces trois derniers mois, ses ventes de cannabis thérapeutique hors-Canada ont explosé de 209 % par rapport au premier trimestre 2019. En particulier, elle produit désormais de la marijuana en Europe : en Allemagne et au Danemark.

Et aux États-Unis, où plusieurs États ont légalisé totalement la consommation d’herbe, le groupe canadien « a développé ardemment » une offre variée de produits à base de cannabidiol (CBD), une molécule non psychoactive du cannabis, qu’elle compte lancer d’ici la fin de son exercice 2020. Il s’agit notamment de « produits pour la peau, de cosmétiques, de crèmes anesthésiantes, de produits à vapoter, de boissons, de comestibles et d’huiles ».

Canopy attribue d’ailleurs une partie importante de sa perte trimestrielle aux « importants investissements » réalisés aux États-Unis pour y ouvrir des bureaux et y monter des équipes, en Californie, au Colorado, en Illinois et à New York, bien qu’elle réalise très peu de chiffre d’affaires dans ce pays actuellement, a expliqué la société.

Inscrite à Wall Street et à la Bourse de Toronto, et avec une capitalisation boursière de 14,7 milliards Canopy Growth est le plus gros joueur au monde de l’industrie du cannabis.

Mais depuis la légalisation au Canada, son titre n’a cessé de reculer. Mercredi encore son action WEED a chuté de 6,64 % à la bourse new-yorkaise. La chute s’est même accentuée après la publication de ces résultats : le titre perdait 11 % dans les échanges électroniques après la fermeture des marchés.