EDC a prêté 41 millions US à une entreprise sud-africaine détenue par des membres d’une famille liée à l’ancien président Jacob Zuma (photo).

PHOTO KIM LUDBROOK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Exportation et développement Canada (EDC) dit regretter d’avoir prêté 41 millions US à une entreprise sud-africaine détenue par des membres d’une famille liée à l’ancien président Jacob Zuma.

La Presse canadienne

Carl Burlock, vice-président d’EDC, a déclaré mercredi que dans les mois et les années ayant suivi l’octroi du prêt, en 2015, l’agence fédérale était de plus en plus préoccupée par le soutien accordé à Westdawn Investments afin de faciliter la vente d’un jet d’affaires Global 6000 construit par Bombardier.

Au cours de cette période, a souligné M. Burlock dans un communiqué, des allégations de corruption et d’ingérence politique se sont multipliées à l’encontre de membres de la famille Gupta, à laquelle appartient la société.

Selon lui, EDC, qui agit en tant qu’agence de crédit pour les entreprises cherchant à faire des affaires à l’étranger, a mis fin à ses relations commerciales avec Westdawn à la fin de 2017. Cette société a réagi en déposant une poursuite au Royaume-Uni contre EDC pour contester la résiliation de la transaction.

M. Burlock a déclaré que la décision de l’agence de soutenir l’achat était conforme aux engagements internationaux souscrits par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qu’elle s’appuyait sur le fait qu’il n’y avait pas d’accusations formelles ni d’enquêtes actives liées aux allégations.

Jacob Zuma a démissionné de son poste de président de l’Afrique du Sud en 2018 après un mandat de près de dix ans marqué par des accusations de corruption.