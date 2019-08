De la vraie poutine du Québec en France

Depuis quelques années, la Fromagerie St-Guillaume reçoit plusieurs demandes d'Européens qui s'intéressent au fromage en grains. L'entreprise du Centre-du-Québec a dû changer quelques détails de sa recette originale pour que son produit voyage mieux de l'autre côté de l'Atlantique et, surtout, pour qu'il ait la même qualité des deux côtés de l'océan.

« On a développé une recette pour la congélation et pour être sûrs que le fromage garde le même goût et la même texture. Le résultat est vraiment surprenant », explique Nathalie Frenette, directrice générale de la Coop Agrilait, propriétaire de la Fromagerie St-Guillaume.