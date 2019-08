Fini les sacs à usage unique chez Aldo 

Le Groupe Aldo éliminera les sacs à usage unique de ses boutiques Aldo et Spring, au pays et ailleurs dans le monde. Les clients pourront repartir avec une boîte de chaussures, avec un cordon, fabriquée à partir de matières recyclées. « Il y a plus d'une décennie, nous avons introduit notre boîte avec cordon. C'était la première étape pour rendre nos emballages plus durables et pour aider nos clients à adopter de meilleures habitudes de magasinage, dit David Bensadoun, PDG du Groupe Aldo, dans un communiqué. L'élimination de 10 millions de sacs à usage unique est un grand pas en avant par rapport à notre engagement à long terme envers le développement durable. » Ce mois-ci, Aldo organise des évènements à New York et à Londres pour souligner le geste. Les clients qui souhaitent quand même un sac pourront acheter un écosac réutilisable.

- Isabelle Massé, La Presse