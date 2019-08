SQDC: dépôt d'une requête pour syndiquer les travailleurs de Sainte-Agathe

La requête en accréditation a été déposée au cours des derniers jours auprès du Tribunal administratif du travail; la décision n'a donc pas encore été rendue.

Le Syndicat canadien de la fonction publique est l'une des trois organisations syndicales à avoir déposé des requêtes ou à avoir déjà obtenu une accréditation pour représenter des travailleurs de la SQDC. Les deux autres sont les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC), qui sont affiliés à la FTQ tout comme le SCFP, et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools, rattaché à la CSN.

Le SCFP a la particularité d'avoir déposé des requêtes en accréditation sur une base régionale, soit Québec-Chaudière-Appalaches, Montérégie et Centre-du-Québec, plutôt que par succursale. Le Tribunal a entendu la cause à ce sujet jusqu'à la mi-juillet; sa décision est attendue.

Le syndicat des TUAC représente les travailleurs de trois succursales, à Rimouski, Mirabel et Rosemont-Petite-Patrie.

Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools en représente quatre, à Mascouche, Trois-Rivières, Acadie et Sainte-Catherine Ouest à Montréal.

Les conseillers de la Société québécoise du cannabis gagnent 14 $ l'heure à l'embauche.

En plus de ces 17 succursales déjà ouvertes, la SQDC a fait savoir qu'elle prévoyait ouvrir les prochaines sur le Chemin Queen Mary à Montréal, sur Montcalm à Chicoutimi, King Ouest à Sherbrooke et le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay. La Société prévoit avoir un réseau de plus de 40 succursales d'ici le 31 mars 2020.

En juillet, elle a annoncé avoir signé des baux pour ouvrir d'autres succursales d'ici la fin de l'automne sur le boulevard Hamel à Québec, Saint-Jérôme, Saint-Georges, Mont-Tremblant, Rivière-du-Loup, Shawinigan et Grande-Rivière.