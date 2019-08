Dépôt d'une requête pour syndiquer les travailleurs de la SQDC de Sainte-Agathe

La requête en accréditation a été déposée au cours des derniers jours auprès du Tribunal administratif du travail ; la décision n'a donc pas encore été rendue.

Le Syndicat canadien de la fonction publique est l'une des trois organisations syndicales à avoir déposé des requêtes ou à avoir déjà obtenu une accréditation pour représenter des travailleurs de la SQDC. Les deux autres sont les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, qui sont affiliés à la FTQ tout comme le SCFP, et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools, rattaché à la CSN.

Le SCFP a la particularité d'avoir déposé des requêtes en accréditation sur une base régionale, soit Québec-Chaudière-Appalaches, Montérégie et Centre-du-Québec, plutôt que par succursale. Le Tribunal a entendu la cause à ce sujet jusqu'à la mi-juillet ; sa décision est attendue.

Le syndicat des TUAC représente les travailleurs de trois succursales, le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools de quatre.