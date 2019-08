Transactions d'initiés: Bill Gates bonifie sa mise dans le CN

Déjà connu comme le plus important actionnaire du CN, Bill Gates vient d'acheter un autre bloc d'actions du transporteur ferroviaire montréalais.

Le milliardaire américain a acheté, vendredi, pour 6 millions de dollars canadiens d'actions du CN.

La transaction - c'est-à-dire l'achat de 48 838 actions - a été réalisée par l'entremise de la Bourse de New York au prix unitaire de 92,97 $ US, et uniquement à des fins d'investissement, peut-on lire dans un document déposé auprès des autorités.

Bill Gates est le seul propriétaire d'actions comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à une catégorie d'actions du CN. Son placement dans l'entreprise est détenu par son holding privé Cascade.

En plus de contrôler 13,9 % des actions du CN par l'entremise de Cascade, Bill Gates est cofiduciaire d'une fondation détenant 2,4 % des actions du CN. Le cofondateur de Microsoft exerce donc une emprise sur 16,3 % des actions en circulation du CN.

Bill Gates est actionnaire du CN depuis 2006. Il est devenu son plus important actionnaire individuel en 2011. Le titre du CN est en hausse de plus de 20 % depuis le début de l'année.

Voici quelques autres transactions récentes ayant retenu notre attention :

Un dirigeant vend du Québecor

Un patron d'une filiale de Québecor vient de vendre pour 125 000 $ d'actions de l'entreprise spécialisée en télécoms et médias. Jean Novak, haut dirigeant de Vidéotron, a vendu le 2 juillet un bloc de quelque 4000 actions au prix unitaire de 31,28 $. L'action de Québecor est en recul de 11 % depuis son sommet du 7 mai.

Le patron de TFI exerce des options

Le président du conseil et PDG de TFI International vient de réaliser un gain brut de 1,3 million de dollars en exerçant des options. Alain Bédard a levé le 30 juillet 50 000 options à un prix d'exercice de 16,46 $ pour ensuite vendre ces titres à 41,83 $. L'action est en hausse de 12 % cette année, mais en baisse de 13 % depuis un an.

Un administrateur achète du Knight

Un membre du conseil d'administration de Thérapeutique Knight vient d'acheter pour 150 000 $ d'actions de la société pharmaceutique montréalaise. Robert Lande a acheté le 11 juillet un bloc de 20 000 actions au prix unitaire de 7,52 $. L'action de Knight est en baisse d'environ 10 % depuis un an.

Un administrateur achète du Transcontinental

Un membre du conseil d'administration de Transcontinental vient d'acheter pour 100 000 $ d'actions de l'imprimeur montréalais également spécialiste de l'emballage souple. Peter Brues a acheté le 10 juillet quelque 7000 actions au prix unitaire de 14,70 $. L'action de Transcontinental est en baisse de 21 % cette année et de 51 % depuis un an.

Un administrateur achète du Voti

Un membre du conseil d'administration de Voti Detection vient d'acheter pour 60 000 $ d'actions de l'entreprise montréalaise spécialisée dans les technologies de contrôle de sécurité. Philip Murray a acheté 25 000 actions au prix unitaire de 2,35 $. L'opération a été effectuée en plusieurs blocs entre le 25 juin et le 30 juillet. L'action de Voti a perdu environ le quart de sa valeur depuis son inscription en Bourse en novembre dernier.

Cette rubrique rapporte les transactions, de vente ou d'achat, que des actionnaires privilégiés ont effectuées. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en Bourse, soit les dirigeants, les administrateurs, les principaux actionnaires, etc.