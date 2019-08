Avril et un marché public dans l'ancien Target des Promenades St-Bruno

Le propriétaire du centre commercial, Cadillac Fairview, ne s'en cachait pas : il cherchait à créer un concept « autour de l'alimentation, du bien-être et de la célébration de la nourriture locale » pour remplir le local laissé vacant par Target en 2015.

L'objectif était de créer « une destination pour les gens de la Rive-Sud et de Montréal », nous avait confié l'automne dernier Brian Salpeter, vice-président principal, développement, portefeuille de l'est du Canada chez Cadillac Fairview.

Comme souhaité, les futurs locataires vendront des aliments et des boissons, a appris La Presse.

À commencer par le plus important, la chaîne Avril, de Granby, qui a loué quelque 45 000 pi2 (sur 100 000). Le concept sera à « 90 ou 95 % pareil » à celui du Centre Laval, ouvert à Laval en juin 2018, précisent les propriétaires, Sylvie Senay et son conjoint, Rolland Tanguay, au bout du fil. On y trouvera donc un restaurant.

« Quand on a ouvert à Laval, beaucoup de propriétaires sont venus nous voir et on a eu beaucoup de propositions pour faire des Avril un peu partout, raconte M. Tanguay. Et Cadillac Fairview a été la première occasion, avec Saint-Bruno. »

Avril a reçu cinq autres offres qui vont « remplir [les] cinq prochaines années ». Les prochaines inaugurations devraient se faire à Laval et « au coeur de Montréal », si tout se passe comme prévu. Des discussions sont notamment en cours avec Cadillac Fairview, confie M. Tanguay, sans spécifier d'adresses.

Projet « ambitieux et visionnaire »

Les entrepreneurs de Granby investiront 10 millions dans leur succursale Avril de Saint-Bruno, qui sera la neuvième au Québec. Cette somme s'ajoute à celle allongée par Cadillac Fairview.

L'ouverture de ce « commerce de destination », qui emploiera environ 200 personnes, est prévue pour l'automne 2020.

« C'est quand même des travaux importants, défaire un Target pour refaire un Avril ! », lance M. Tanguay. Mais le détaillant connaît la chanson : l'espace loué au Centre Laval (Cominar) était aussi un ancien magasin de la chaîne américaine.

Cadillac Fairview n'a pas souhaité donner de détails sur l'identité des futurs voisins d'Avril. « On travaille sur les plans et on sera en mesure d'annoncer quelque chose bientôt, probablement en septembre », nous a indiqué M. Salpeter. Mais il nous a confirmé que l'espace sera entièrement consacré au secteur de l'alimentation.

Selon nos informations, les Promenades St-Bruno ont proposé à la SAQ de déménager près du supermarché Avril. Même si le nouveau bail n'est pas encore signé, le projet devrait normalement se concrétiser. « La décision n'est pas prise », a toutefois soutenu un porte-parole de la société d'État.

Les plans actuels incluent aussi un restaurant et une microbrasserie Saint-Houblon. « Honnêtement, c'est vraiment un beau projet. Cadillac Fairview a bien cerné les défis des prochaines années. Ils ont trouvé une solution intéressante [...] C'est un projet ambitieux et visionnaire », juge Alexandre Verville, l'un des copropriétaires, précisant que les discussions sont « très, très avancées ».

Les Promenades souhaitent aussi attirer des restaurants et de nombreux petits stands qui formeraient un « marché public » où les consommateurs pourraient se procurer des fromages ou des charcuteries, par exemple. Il est aussi question d'aménager une vaste terrasse extérieure.

« On n'a pas peur de la concurrence »

Si toutes ces idées se concrétisent, Avril croit que cela lui sera favorable. « Plus il y a de commerçants, plus ça attire une masse de gens. [...] C'est plus intéressant que d'être tout seul dans son coin. Nous, la concurrence, on n'a jamais eu peur de ça. Ç'a toujours été quelque chose de positif », dit Mme Senay.

Le centre commercial mise de plus en plus sur la restauration, ayant attiré la pizzéria NO.900, La Belle et la Boeuf et The Keg récemment. Et il pourrait y en avoir encore davantage, car Cadillac Fairview aimerait en loger trois dans les anciens locaux de Sears, où Sports Experts/Atmosphère est récemment déménagé et où Winners et Imaginaire (jeux et loisirs) se préparent à ouvrir (en septembre), révèle M. Salpeter.