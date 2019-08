Restaurant Brands surpasse les attentes

RBI a réalisé un bénéfice net de 257 millions US, soit 55 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 juin, comparativement à un bénéfice de 313 millions US, ou 66 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net ajusté a atteint 331 millions US, ou 71 cents US par action, en regard de celui de 313 millions US, ou 66 cents US, d'il y a un an.

Les analystes visaient un bénéfice ajusté de 296 millions US, ou 65 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus de l'entreprise ont atteint 1,4 milliard US au cours du trimestre, ce qui était largement conforme aux attentes de 1 383 milliards US. L'an dernier, les revenus s'étaient chiffrés à 1 343 milliards US.

Restaurant Brands continue son expansion internationale, notamment avec de nouveaux partenariats pour Popeyes en Chine et en Espagne, et pour Tim Hortons en Thaïlande.