TC Energy : bénéfice en hausse grâce à l'oléoduc Keystone

L'opérateur canadien d'oléoducs et de gazoducs TC Energy (ex TransCanada) a annoncé jeudi une hausse de 43 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, tiré par une augmentation des volumes de pétrole transportés par l'oléoduc Keystone entre le Canada et les États-Unis.

TC Energy a dégagé un bénéfice net de plus de 1,1 milliard pour les trois mois terminés le 30 juin, contre un bénéfice de 785 millions à la même période il y a un an.

Hors éléments exceptionnels et ramené à une action, le bénéfice est ressorti à 1 dollar, juste au-dessus des 99 cents du consensus de la moyenne des analystes.

Dans un communiqué, TC Energy a indiqué avoir également tiré profit de la hausse des volumes de pétrole et de gaz transportés dans ses infrastructures aux États-Unis.

L'augmentation des prix de l'électricité produite dans ses installations au Canada a aussi contribué au bénéfice.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6 % sur un an, à près de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le groupe est derrière le projet d'oléoduc controversé Keystone XL, devant relier les gisements de sables bitumineux de l'Alberta, dans l'Ouest canadien, aux raffineries américaines du golfe du Mexique.

Lancé en 2008, ce projet doit offrir un tracé plus direct entre le Canada et les États-Unis que l'actuel oléoduc Keystone et transporter plus de pétrole.

Le Keystone XL est déjà partiellement en service dans le sud des États-Unis. Mais la construction de la portion entre l'Alberta et le Nebraska, longue de 1900 km, est retardée par des contestations judiciaires dans cet État américain.

Le président américain a accordé un nouveau permis de construction en mars pour Keystone XL.

TC Energy a dit s'attendre à une décision à l'automne de la part de la Cour suprême du Nebraska sur un nouveau tracé pour l'oléoduc dans cet État, contesté par le gouvernement local.