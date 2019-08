L'action de Shopify grimpe avec ses revenus

La société d'Ottawa a réalisé une perte de 28,7 millions US, soit 26 cents US par action, pour son plus récent trimestre, comparativement à une perte de 24 millions US, ou 23 cents US par action, pour le deuxième trimestre de 2018.

En excluant les éléments non récurrents, Shopify a réalisé un bénéfice de 15,8 millions US, soit 14 cents US par action, comparativement à celui de 2,5 millions US, ou 2 cents US par action, de la même période l'an dernier.

Les analystes visaient en moyenne un bénéfice ajusté de 3,4 millions US, ou 3 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus ont totalisé 361,9 millions US, ce qui représentait une augmentation de 48 % par rapport au même trimestre en 2018. Les analystes attendaient un chiffre d'affaires de 350,4 millions US.

L'action de Shopify prenait jeudi, en fin de matinée, 39,71 $, soit 9,5 %, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 459,12 $.

Cette croissance survient alors que Shopify poursuit son expansion internationale et continue à convaincre les marchands d'utiliser sa plateforme de commerce en ligne tout en augmentant son offre, dans un secteur où la concurrence est particulièrement vive.