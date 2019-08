BRP complète l'acquisition de Telwater

C'est la troisième acquisition de marque de bateaux au sein du Groupe marin de BRP qui vise à étendre son offre marine vers d'autres marchés.

José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP, précise que l'acquisition de Telwater, une première de la compagnie à l'extérieur des États-Unis, constitue une étape importante dans le plan de BRP de devenir un chef de file mondial dans l'industrie nautique.

La gamme de produits de BRP, une compagnie établie à Valcourt, dans les Cantons-de-l'Est, comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Manitou, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions.