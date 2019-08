Trains : Bombardier modère encore les attentes

L'entreprise québécoise a profité du dévoilement de ses résultats du deuxième trimestre, ce matin, pour annoncer qu'elle devra débourser de 250 à 300 millions de dollars américains supplémentaires pour mener à bien ces contrats, affectant d'autant son bénéfice d'opération prévu sur l'ensemble de l'année.

Il y a trois mois, à la même occasion, elle avait annoncé que ces projets problématiques se solderaient en une baisse de ses revenus d'environ un milliard et de son bénéfice d'exploitation d'environ 150 millions de dollars américains.

Bombardier a conclu le deuxième trimestre de 2019 avec une perte nette de 36 millions US, comparativement à un gain de 70 millions US, l'an dernier, et des revenus de 4,31 milliards, en hausse de 9 %.