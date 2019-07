Le patron de Molson Coors part à la retraite

Sous le leadership de M. Hunter, la société a dû composer avec le déclin de la demande pour ses produits en Amérique du Nord, alors que les consommateurs se tournent vers les bières artisanales ainsi que les vins et les spiritueux.

Pendant les quatre années qu'il a passées au poste de chef de la direction, M. Hunter a supervisé le rachat de la participation de SABMiller de 12 milliards dans MillerCoors en 2016, ce qui a fait grimper ses revenus aux États-Unis. Plus récemment, il a augmenté l'offre des produits de prestige et innovateurs, notamment avec le lancement prochain d'une gamme de boissons infusées au cannabis.

Mais le profit net du brasseur a retraité de 28 % l'an dernier, pour s'établir à 1,12 milliard.

L'action de Molson Coors plongeait de plus de 7 % mercredi, en début d'après-midi, à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 71,53 $. La société a dévoilé en début de journée un bénéfice du deuxième trimestre de 329,6 millions US, en baisse de 19 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les ventes nettes ont diminué de 4,4 % d'une année à l'autre pour se chiffrer à 2,95 milliards US pour le trimestre clos le 30 juin.

Le bénéfice trimestriel a atteint 1,52 $ US par action, alors qu'il était de 1,88 $ US par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice par action de 1,65 $ US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.