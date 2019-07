Des supermarchés américains vendront la griffe Joe Fresh

Une entente a été conclue avec la chaîne Hy-Vee, qui vendra les vêtements, les accessoires et les produits de beauté de la griffe canadienne au logo orangé. De petites boutiques Joe Fresh seront aménagées dans quatre États (Iowa, Missouri, Nebraska et Minnesota), a précisé Hy-Vee, une coopérative comptant 260 supermarchés et appartenant à ses employés. Au Canada, 1450 magasins du groupe Loblaw tiennent les produits Joe Fresh.