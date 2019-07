La tour Aimia prendra le nom d'Air Canada

C'est ce que la société immobilière Kevric - propriétaire du bâtiment - a indiqué hier. La décision de rebaptiser la tour découle de l'acquisition par Air Canada, en début d'année, des activités du programme de fidélisation Aéroplan qui appartenaient à l'entreprise montréalaise Aimia.

Environ la moitié des 1500 employés que comptait Aimia en date du 1er janvier dernier devaient être transférés à Air Canada à la suite de la transaction d'un demi-milliard de dollars.

Le siège social d'Aimia demeure officiellement à Montréal, même si plusieurs hauts dirigeants sont à Toronto. « Nous prévoyons conserver une présence importante à Montréal, soutient la porte-parole d'Aimia, Karen Keyes. Une portion significative de notre équipe de direction reste à Montréal. »

Située en face du square Victoria, à l'angle de la rue Viger et de la côte du Beaver Hall, la tour Aimia est un projet à vocation mixte de 35 étages. Des espaces de bureaux occupent les 10 premiers étages. La portion restante est constituée des 152 condos de la tour résidentielle Altoria de 25 étages. Les travaux de construction de l'immeuble avaient débuté en 2011 et s'étaient terminés en 2014.

Société de marketing

Avec la vente d'Aéroplan, Aimia se définit comme une société de marketing propulsé par les données et l'analytique de la fidélité.

Il y a deux semaines, Aimia a nommé deux nouveaux membres à son conseil d'administration ayant une expertise en fusions et acquisitions et en répartition de capital. L'entreprise a souligné que ces deux administrateurs indépendants allaient renforcer la « direction stratégique de l'entreprise en qualité de consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage ».

Aimia possède et exploite le programme de fidélisation Air Miles au Moyen-Orient et possède des intérêts dans d'autres programmes de fidélisation. En date du mois de mars, l'effectif d'Aimia s'élevait à 590 employés.

Les actions d'Aimia sont négociées à la Bourse de Toronto depuis une quinzaine d'années. L'inscription en Bourse avait été réalisée sous le nom de Fonds de revenu Aéroplan. L'entreprise publiera ses prochains résultats trimestriels à la mi-août.

