Projet Faucon et SNC-Lavalin: l'AMF exonérée

Déclenché en 2011-2012, le projet Faucon s'intéressait entre autres aux documents financiers de la firme d'ingénierie et de construction et à des transactions effectuées par certains cadres, dont Michael Novak - le conjoint de l'ex-ministre de la Justice et députée libérale Kathleen Weil - en 2011 et 2012.

Frédéric Pérodeau, directeur principal des enquêtes à l'Autorité, était également au coeur des allégations de conflit d'intérêts, étant donné que cet avocat de formation a déjà été conseiller juridique au sein de la multinationale québécoise de juin 2010 à avril 2012. Il était donc aux commandes d'une devait enquêter sur son ancien employeur.

« L'Autorité a couvert tous les angles possibles de poursuite et n'a pas subi d'influence extérieure sur la façon de traiter le dossier ou pour le fermer, ni exercé de pression à l'interne auprès des enquêteurs pour les empêcher de bien accomplir leur travail ou leur nuire subtilement », peut-on lire.

De plus, les allégations de délit d'initié visant M. Novak ne sont pas justifiées, selon l'expert indépendant. Selon un rapport de la firme Veritas publié en 2012, l'ex-président exécutif de la société avait empoché près de 13 millions en grâce à une vente d'actions de SNC-Lavalin en 2011, avant l'éclatement de scandales ayant entaché la réputation de la compagnie.

Québec n'a toutefois pas dévoilé l'intégralité du rapport d'enquête en affirmant que le document contient des « renseignements consignés aux dossiers de l'AMF » et évoque certaines « méthodes d'enquête » du gendarme boursier.

Mandat large

M. Bilodeau affirme avoir eu accès à l'ensemble du dossier « Faucon » ainsi qu'à « tous les employés présents et passés et véritablement concernés ». Trente-deux personnes ont été rencontrées, dont le président-directeur général de l'AMF Louis Morisset.

L'expert indépendant a également pu consulter 42 000 courriels « concernant 24 personnes travaillant ou ayant travaillé » pour le gendarme boursier.

« Les allégations parues dans les journaux ne s'inscrivent dans aucune entrevue réalisée avec les véritables acteurs du projet Faucon, ni dans les documents identifiés », soulignent les conclusions du sommaire de l'enquête, qui avancent également que l'enquête de l'Autorité n'a pas été menée de « façon superficielle ».

De son côté, le ministre des Finances, Eric Girard, qui avait demandé au Conseil consultatif de régie administrative de l'AMF d'agir au printemps, a indiqué accueillir « favorablement » le rapport. À son avis, les « allégations à l'origine de l'examen sont donc injustifiées ».