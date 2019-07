Projet Faucon et SNC-Lavalin: l'AMF blanchie

Mario Bilodeau avait été nommé en avril pour faire la lumière à la suite des allégations contenues dans un reportage du Journal de Montréal voulant que le gendarme boursier aurait « fermé les yeux » à plusieurs égards.

Le projet Faucon s'intéressait entre autres aux documents financiers de la firme d'ingénierie et de construction établie à Montréal et à des transactions effectuées par certains cadres, dont Michael Novak - le conjoint de l'ex-ministre de la Justice et députée libérale Kathleen Weil - en 2011 et 2012.

En publiant lundi un communiqué qui est un sommaire du rapport d'enquête - qui n'a pas été dévoilé dans son intégralité - le ministre des Finances, Éric Girard, estime que l'enquête de l'AMF a été « adéquate » et « qu'aucun membre » de son personnel « ne s'est placé en conflit d'intérêts, réel ou apparent ».

Dans le sommaire de son enquête, M. Bilodeau affirme avoir eu accès à l'ensemble du dossier « Faucon », qui a été ouvert en 2012, ainsi qu'à « tous les employés présents et passés et véritablement concernés. » Au total, 32 personnes ont été rencontrées.

L'expert indépendant, qui précise que l'enquête n'a pas été abandonnée, souligne que les allégations selon lesquelles que Frédéric Pérodeau, directeur principal des enquêtes à l'AMF, était en conflit d'intérêts, n'étaient pas justifiées. Selon les articles publiés par certains médias, cet avocat de formation avait déjà été à l'emploi de SNC-Lavalin.