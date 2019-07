Eversource enterre le projet Northern Pass

Le Northern Pass, un des projets sur lesquels misait Hydro-Québec dans le but d'exporter de l'hydroélectricité dans la région de la Nouvelle-Angleterre, vient d'être enterré par Eversource, son promoteur américain.

Une semaine après avoir essuyé un revers auprès de la Cour suprême du New Hampshire, le partenaire de la société d'État, a confirmé qu'il n'était désormais « plus probable » que cette ligne de transport puisse voir le jour.

Ce constat est brossé par l'entreprise américaine dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) - le gendarme boursier américain.

Dans son arrêt, la Cour suprême du New Hampshire avait confirmé la décision du comité d'évaluation des sites de l'État concernant les préoccupations des communautés et des écologistes, selon lesquelles le projet Northern Pass nuirait à l'industrie du tourisme de la région et à la valeur des propriétés.

Eversource a englouti 318 millions US dans le projet et inscrira une charge après impôts de 200 millions US, est-il indiqué dans le document.

Cette ligne de transport, qui devait contourner la région des montagnes Blanches, avait déjà obtenu des permis de la part du département de l'Énergie et du U. S. Forest Service. Il s'était toutefois buté à la Commission d'examen du site au New Hampshire.

Initialement, Hydro-Québec misait sur le Northern Pass, qui devait coûter 680 millions pour la portion québécoise et 1,6 milliard US au sud de la frontière, pour acheminer au Massachusetts annuellement 9,45 térawattheures (TWh) pendant 20 ans à compter de 2020.

Cet État américain a plutôt opté pour le New England Clean Energy Connect, dont le tracé doit passer par le Maine. Ce projet, qui doit être réalisé par Hydro-Québec et Central Maine Power, doit encore obtenir de nombreuses approbations.