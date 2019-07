Southwest suspend ses vols à Newark à cause du Boeing 737 MAX

La compagnie aérienne américaine Southwest a annoncé jeudi suspendre ses opérations à l'aéroport de Newark, au New Jersey, en raison des incertitudes entourant le retour dans le ciel du Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis plus de quatre mois après deux accidents ayant fait 346 morts.

Agence France-Presse New York

Le transporteur, qui est le plus gros client de cet avion avec 34 exemplaires dans sa flotte, a également prolongé l'annulation des vols prévus sur le MAX jusqu'au 5 janvier 2020.

« Nous allons cesser les opérations à l'aéroport international de Newark et renforcer notre présence à l'aéroport de LaGuardia à New York, et ce à compter du 3 novembre », a déclaré Southwest, dans un communiqué.

L'annulation des vols jusqu'au 5 janvier intervient quelques jours seulement après que Southwest eut indiqué que ceux-ci seraient annulés jusqu'au 2 novembre.

Le groupe américain devient ainsi la première compagnie aérienne à officiellement indiquer que ses Boeing 737 MAX ne revoleront plus cette année.

« Nous avons décidé de façon proactive de prolonger les ajustements du calendrier de vol du MAX jusqu'au 5 janvier afin de rendre nos opérations plus fiables pour les clients lors de leurs réservations de vols de l'automne et des vacances de fin d'année », explique Southwest.

Le transporteur ajoute que son estimation de retour en service du MAX pourrait changer, car la décision de lever l'interdiction de vol échoit à l'agence fédérale de l'aviation (FAA) même si Boeing a parlé de début du quatrième trimestre 2019.

Quelle que soit la date de levée de l'interdiction de vol, « nous estimons qu'il nous faudra de un à deux mois pour se conformer aux directives de la FAA, dont la formation nécessaire des pilotes », ajoute Southwest.

Les déboires du 737 MAX ont coûté 175 millions de dollars à la compagnie aérienne au deuxième trimestre et perturbé ses vols de et vers Hawaii (retards, absence d'appareils), détaille Southwest, qui dit avoir également commencé à discuter d'indemnisations avec Boeing.

« Nous avons eu des discussions préliminaires avec Boeing au sujet des compensations pour les dommages causés par l'immobilisation au sol du MAX (mais) nous n'avons pas encore trouvé d'accord », explique Gary Kelly, le PDG, cité dans le communiqué.