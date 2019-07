L'industrie de la viande se lance dans le végé

Que font les grands industriels de la viande comme Maple Leaf et Tyson devant la montée en flèche du flexitarisme et du végétarisme ? Contrairement à Kodak, qui n'a pas réagi rapidement quand les consommateurs se sont tournés vers la photo numérique, ils investissent des millions pour créer leurs propres recettes sans viande.

Bien connue pour ses saucisses à hot-dog et son bacon, Maple Leaf a annoncé en avril la construction d'une usine de protéines d'origine végétale de 310 millions US à Shelbyville, en Indiana. Il s'agira « de la plus grande usine [230 000 pi2] et de l'investissement le plus important du genre en Amérique du Nord », a-t-on fait valoir.

L'établissement produira du tempeh, des simili-saucisses fumées, des simili-saucisses ainsi que des aliments crus (pour les crudivores).

Fait peu connu des consommateurs, l'entreprise torontoise est déjà présente dans le marché végétal. En 2017, elle a acquis Lightlife Foods, au Massachusetts (140 millions), et Field Roast Grain Meat Company, dans l'État de Washington (120 millions).

« En 12 mois, Maple Leaf s'est offert 50 % des parts de marché aux États-Unis du créneau en forte croissance de la protéine végétale réfrigérée », avait alors écrit The Hamilton Spectator.

Les galettes de faux boeuf haché Lightlife sont vendues dans les supermarchés du Québec depuis le mois de mai. Les saucisses végétariennes et le « fauxmage » Field Roast sont aussi distribués dans la province.

Maple Leaf rappelle que ses « racines sont la viande et la volaille » et qu'elles « le resteront toujours », mais ajoute être « convaincue que les protéines végétales représenteront une part de plus en plus importante de [ses] activités », nous a écrit la vice-présidente aux communications, Janet Riley.

Ce point de vue ravit tant la firme de services financiers Canaccord Genuity qu'elle a qualifié cette semaine Maple Leaf d'« investissement responsable irrésistible » et suggéré l'achat de ses actions.

1 milliard de plus pour Tyson ?

Le géant de l'agroalimentaire Tyson (revenus annuels de 41 milliards US) a annoncé en juin la création d'une nouvelle marque spécialisée dans les protéines végétales appelée Raised & Rooted. Celle-ci offrira notamment des galettes composées de boeuf Angus (pour moitié) et de protéine végétale (à base de pois), des croquettes de faux poulet (faites de pois et de bambou) et une série d'autres aliments hybrides.

Leur entrée sur le marché est prévue dans les prochains mois. Tyson vise à la fois les supermarchés et les restaurateurs.

L'entreprise, qui possède 25 marques, a aussi élargi sa gamme d'aliments Aidells en y ajoutant des saucisses et des galettes composées en partie de légumes et de grains anciens. « Nous comptons devenir un leader du marché des protéines alternatives, qui connaît une croissance dans les deux chiffres et qui pourrait un jour représenter 1 milliard de dollars pour notre société », a récemment déclaré le président de Tyson, Noel White.

Sur son blogue, l'entreprise place la protéine végétale au sommet des tendances alimentaires du moment. « À mesure que ces nouveaux produits prolifèrent, ils vont se généraliser, devenant un pilier des menus, que ce soit à la maison ou au restaurant », y lit-on.

Le géant a déjà possédé 5 % des actions de sa rivale Beyond Meat, mais les a vendues au printemps en raison des tensions grandissantes entre les deux entreprises depuis que Tyson a annoncé qu'elle construirait sa propre usine de fausse viande, selon Reuters.

« La création de la marque Raised & Rooted est un excellent exemple de la capacité de Tyson à voir grand et à aller vite, en tirant parti de son infrastructure existante », a déclaré Justin Whitmore, vice-président directeur de l'entreprise.

L'inverse de Kodak

Doit-on s'étonner qu'une entreprise investisse des centaines de millions dans une gamme de produits qui entre directement en concurrence avec ceux de son offre traditionnelle ?

Expert en distribution alimentaire à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois n'est pas surpris. Mais, et c'est un gros « mais » :