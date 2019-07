Vente à Air Canada: Transat doutait de Mach

Transat a adressé hier à ses actionnaires une longue circulaire de 200 pages expliquant les tenants et aboutissants de la transaction qu'elle envisage avec Air Canada. On y apprend notamment qu'elle ne faisait manifestement pas confiance aux capacités de l'autre acheteur intéressé, Groupe Mach.

Si elle est conclue, la transaction avec Air Canada rapportera un total de 35 millions de dollars aux 23 administrateurs et hauts dirigeants de Transat. Ces sommes proviennent en très grande majorité des actions, options ou unités d'action de l'entreprise qu'ils détiennent déjà et qui seront liquidées dans le cadre de la transaction.

Les deux tiers des actionnaires devront approuver la transaction au cours de l'assemblée qui aura lieu le 23 août, à Montréal. À eux seuls, les deux plus grands porteurs, Letko Brosseau (19,28 %) et le Fonds de solidarité FTQ (11,55 %), s'approchent du seuil nécessaire à un rejet, s'ils devaient se prononcer en défaveur. La firme Letko Brosseau a déjà fait connaître son insatisfaction.

Le président du conseil, président et chef de la direction, Jean-Marc Eustache, touchera le plus fort montant, soit environ 11,7 millions. Le cofondateur Philippe Sureau, qui siège toujours au conseil, suit avec 4,5 millions.

5 octobre 2018 : Le président et chef de la direction d'Air Canada, Calin Rovinescu, sollicite une rencontre avec son homologue chez Transat, Jean-Marc Eustache. Leurs subordonnés respectifs se rencontreront pour établir des bases un mois plus tard, le 13 novembre.

7 février 2019 : Groupe Mach soumet une première offre, non contraignante comme celle d'Air Canada, à un prix se situant entre 8,50 $ et 9,50 $ par action. Dans les jours suivants, d'autres rencontres avec Mach ont lieu pour discuter des intentions de Mach à l'égard de Transat, de sa capacité financière et de sa capacité « à gérer et à soutenir les opérations » de Transat. Mach refuse notamment de signer une entente de confidentialité sans l'obtention d'une période d'exclusivité. Or, Transat discute déjà d'une offre supérieure avec Air Canada.

22 mars 2019 : Mach est avisée par lettre que son offre n'est pas suffisante. Elle revient dans les semaines suivantes avec une fourchette de 9 $ à 10,50 $, puis avec une troisième offre à 10 $.

16 avril 2019 : Les négociations reprennent avec Air Canada. Celle-ci accepte d'atténuer ses conditions, mais diminue aussi son offre, qui passe à 11,50 $ par action.

26 et 29 avril 2019 : Transat offre à Mach d'accéder à certaines informations financières, à condition de signer une entente de confidentialité. Mach refuse deux autres fois.

30 avril 2019 : L'assemblée des actionnaires de Transat a lieu. La direction apprend que Mach a directement approché des actionnaires avec son offre, augmentant d'autant le risque de fuites. Un communiqué est alors publié annonçant que Transat discutait avec « plus d'une partie ». L'annonce suscite de nouvelles expressions d'intérêt, mais rien de sérieux.

9 mai 2019 : Air Canada fait monter sa proposition à 12,50 $.

12 mai 2019 : Air Canada soumet une troisième proposition, à 13 $, et réduit définitivement ses conditions à celles qui ont été acceptées par Transat. Quatre jours plus tard, l'entente avec Air Canada est annoncée.

4 juin 2019 : Groupe Mach annonce, par voie de communiqué, qu'il veut déposer une offre à 14 $ par action.

25 juin 2019 : À la veille de la fin de la période d'exclusivité avec Air Canada, Mach dépose une lettre réitérant son offre et retirant certaines conditions, mais ne fournit aucune information démontrant sa capacité financière de réaliser la transaction.

26 juin 2019 : Le conseil d'administration de Transat délibère et reçoit notamment des avis de la Financière Banque Nationale et de BMO estimant juste l'offre d'Air Canada à 13 $.

27 juin 2019 : L'entente avec Air Canada est signée.