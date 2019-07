Du végé au menu

À l'instar des chaînes de restauration rapide comme A&W et Tim Hortons qui ont ajouté à leur menu des sandwichs préparés avec de la similiviande de marque Beyond Meat, voilà que Pizza Pizza saute dans la mêlée en offrant des garnitures composées d'ingrédients végétaux comme du faux pepperoni, du faux chorizo et du fauxmage (faux fromage).

Cette décision pour le moins surprenante dans un univers où les charcuteries et les lanières de boeuf assaisonnées sont rois et maîtres « répond à la tendance croissante et à la demande des clients pour un plus grand nombre de choix d'aliments d'origine végétale et respectueux de l'environnement », expliquait Pizza Pizza dans son communiqué de presse publié à la fin juin. L'entreprise a refusé nos demandes d'entrevue.

Le 28 juin, quelques jours avant que la valse des camions de déménagement ne s'amorce, Pizza Pizza a profité de l'occasion pour annoncer le lancement de sa nouvelle pizza super végé servie sur une croûte de chou-fleur. Le produit, une première au pays, selon l'entreprise, est préparé avec des « charcuteries » d'origine végétale. Les clients peuvent même choisir de délaisser la mozzarella au profit du fauxmage (préparé à base de noix et de beurre de sésame, notamment). Le « pepperoni » est signé Yves Veggie Cuisine, qui distribue de nombreux produits en supermarché, et le « chorizo » émietté provient de l'entreprise américaine Greenleaf Foods.

- Laure Saulais, professeure à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval

« Est-ce que c'est l'offre qui va créer la demande ? s'interroge Mme Saulais. Je pense que ces chaînes répondent à une demande. »

Le virage végétal de l'entreprise canadienne, dont le siège social est situé à Toronto, semble contagieux. D'autres chaînes de pizzérias songent elles aussi à garnir leur croûte de similiviande.

Les restaurants Mikes, qui travaillent présentement à l'élaboration d'une recette de pâte à base de chou-fleur et de brocoli et qui font des efforts pour offrir des plats où la teneur en sodium est réduite, ont l'intention d'ajouter bientôt sur leur carte une pizza préparée avec de la similicharcuterie. « On est déjà en train de rencontrer des fournisseurs, affirme Marie-Line Beauchamp, chef de l'exploitation, division restauration décontractée du groupe MTY, propriétaire de Mikes. C'est sûr que ça va être au cours de la prochaine année. »

Mme Beauchamp confirme qu'il y a bel et bien un appétit pour ce genre de plat. « [Mais] il faut que ça ait du sens avec l'ADN de la chaîne. » Celle-ci explique que l'entreprise veut dénicher des produits de qualité qui plairont à la clientèle d'habitués de Mikes. Chaque fois que la chaîne veut faire des ajouts à son menu, elle fait des tests en restaurant afin de vérifier si le plat est satisfaisant ou non pour les papilles des consommateurs.

Boston Pizza, pour sa part, n'est pas encore prête à annoncer l'arrivée d'une pizza à base de faux pepperoni sur sa carte. « Boston Pizza est à l'affût des tendances culinaires, assure Gabrielle Laroche, directrice du marketing pour la chaîne de restaurants. En juin, nous avons d'ailleurs lancé notre nouvelle croûte au chou-fleur. Nous continuons de suivre la tendance concernant les ingrédients d'origine végétale, mais nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet », souligne-t-elle.

Mme Laroche admet toutefois que certains clients ont un goût plus prononcé pour les mets végétariens. Elle assure que d'autres options s'offrent à eux. « Dans ce cas, nous proposons notre nouveau bol énergisant végétalien ou encore l'option végétalienne de notre nouveau végéburger aux haricots noirs. »

Ailleurs dans le monde, les pizzérias Domino's Pizza ont soulevé l'ire des défenseurs des droits des animaux américains qui ont réclamé que la chaîne ajoute une pizza végétale sur sa carte. L'entreprise a bel et bien élaboré un mets végétarien, mais celui-ci est servi seulement dans ses établissements australiens.

Du faux poisson

Par ailleurs, les plats végétaliens ne sont pas l'apanage des pizzérias et des restaurants de burgers. On confectionne maintenant des sushis avec du faux poisson connu sous le nom d'Ahimi. Cette tranche de tomate marinée, élaborée par l'entreprise new-yorkaise Ocean Hugger Foods, remplace le thon rouge. C'est ce qu'offre Yuzu Sushi, une chaîne québécoise qui compte 68 restaurants dans la province et 3 au Nouveau-Brunswick. Depuis avril, les clients peuvent donc commander, par exemple, un nigiri - fine tranche de poisson cru déposée sur une boule de riz - dans lequel le thon a été remplacé par un morceau de tomate marinée.

On offre aussi un sushi Ahimi composé de shiitakés teriyaki, betterave, concombre, avocat et houmous entourés de riz et d'une tranche de tomate. Ce sont les demandes des clients qui ont incité la chaîne à ajouter une touche végétalienne à ses sushis.

Différence de prix

21,20 $ (taxes incluses)

Prix d'une pizza super végé (faux pepperoni et faux chorizo) avec croûte de chou-fleur, format moyen, de Pizza Pizza

18,56 $ (taxes incluses)

Prix d'une pizza traditionnelle de Pizza Pizza, format moyen, garnie de pepperoni et de chorizo

