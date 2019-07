Allstate: des contrats d'assurance modifiés à l'insu de clients

« On est confiants qu'Allstate va se plier à ce qu'on lui demande aujourd'hui. S'il y avait un non-respect de cette ordonnance-là, on verra les moyens appropriés pour aller plus loin. »

Pour se conformer au plan d'action, la compagnie d'assurances doit recenser tous les clients titulaires d'une police d'assurance qui a été modifiée sans leur consentement et leur faire parvenir un avis dans lequel on leur indique que la modification de leur police d'assurance est nulle et non avenue, conformément à l'article 2405 du Code civil du Québec. Les clients touchés auront la possibilité de faire une réclamation en cas de sinistre qui aurait été couvert sans le retrait de la protection.

Jointe par La Presse, Allstate assure qu'elle suit les recommandations de l'Autorité des marchés financiers. « La lettre destinée aux 107 clients est prête, indique la porte-parole Jennifer Pain-Andrejin. La compagnie attend que l'Autorité l'approuve avant de l'envoyer. »

Allstate du Canada offre de l'assurance automobile et habitation depuis 1953.