Le Château vise le marché américain

L'entreprise est « en pourparlers » avec des « agents » afin de vendre en gros ses vêtements « à une variété de détaillants » au sud de la frontière. Il pourra s'agir de boutiques ou de grands magasins. Cette dernière option est la plus « logique », selon le vice-président aux finances, Johnny Del Ciancio. La stratégie sera mise en oeuvre à l'automne et sera « totalement déployée au printemps ».

« Les détaillants américains commencent leurs achats pour le temps des Fêtes. On va profiter de ça pour faire un test et mieux comprendre le marché. »

« On avait neuf magasins sur la rue Sainte-Catherine entre Atwater et Berri, rappelle M. Rocchi. Il nous en reste un seul, au Centre Eaton. »

Dans les prochains mois, quatre magasins de liquidation additionnels seront abandonnés. Il restera alors 129 Le Château au Canada. « Après, le réseau sera optimisé », croit-on. Les magasins non rentables ont été fermés et la « redondance » est maintenant chose du passé.

« La fermeture de 110 magasins ou 45 % de notre réseau a évidemment affecté nos résultats. Et cela ne réjouit pas la direction de l'entreprise », a admis M me Silverston Segal. À son dernier exercice, l'entreprise a réalisé une perte nette de 23,8 millions sur des ventes de 190,9 millions.

Pas de privatisation en vue

À la mi-juin, le titre du Château est descendu à 0,02 $, un creux historique. La capitalisation boursière était alors d'environ 600 000 $.

Depuis, sa valeur a doublé, mais dans le contexte, est-il encore avantageux de rester en Bourse, étant donné les ressources financières que cela implique ? « Nous maintenons nos coûts bas, à un niveau raisonnable, même si nous sommes une société publique. [...] Pour nous, ce n'est pas un enjeu que ce soit public ou privé », a répondu M. Del Ciancio, tout en affirmant qu'il n'y avait « pas de plan » pour retirer Le Château de la Bourse.

Il n'a pas été possible de demander au principal actionnaire, le fondateur Herschel Segal (qui possède avec sa femme Jane Silverston Segal 54 % de l'entreprise), s'il comptait privatiser Le Château. Présent à l'assemblée, il ne nous a pas accordé d'entrevue. Sa conjointe et la présidente Emilia Di Raddo non plus, d'ailleurs.

60e anniversaire

Malgré quelques périodes en montagnes russes au fil des décennies, Le Château demeure l'un des plus anciens détaillants du Québec. L'entreprise a été fondée en 1959.

L'anniversaire sera évidemment souligné. « On travaille là-dessus, confie M. Rocchi. On a le plaisir d'avoir encore le fondateur avec nous. Avec 60 ans d'histoire, ça veut dire que la grande majorité des Canadiens ont connu Le Château toute leur vie ! »

« Souhaitons-nous 60 autres belles années », a lancé Mme Silverston Segal pour conclure l'assemblée de 15 minutes qui a réuni 22 personnes et n'a pas suscité la moindre question.