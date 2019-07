Fiscalité des multinationales: Ottawa vise à récupérer des milliards

L'Agence du revenu du Canada (ARC) veut punir une stratégie fiscale utilisée par des multinationales américaines qui ont une filiale au Canada et y mettre fin. Dans un geste qui a surpris plusieurs experts, le fisc fédéral a avisé, la semaine dernière, les fiscalistes qu'il ne tolérerait plus cette stratégie fiscale et qu'il appliquerait des pénalités. L'ARC a indiqué avoir « réglé un dossier » du genre récemment, sans donner plus de détails sur le dossier.

Selon ce que La Presse a appris, l'Agence du revenu du Canada a envoyé des projets de cotisation à plusieurs filiales canadiennes de multinationales américaines qui utilisent la stratégie fiscale en question. Certains projets de cotisation vont jusqu'à des centaines de millions de dollars pour une entreprise. Au bas mot, l'ARC espère ainsi récupérer potentiellement des milliards de dollars en revenus fiscaux.

L'ARC a confirmé à La Presse que des contribuables faisaient « présentement l'objet d'une vérification » à la suite de sa nouvelle position, mais n'a pas voulu préciser le nombre de vérifications ou les montants en jeu.

Quelle est la stratégie fiscale contestée par l'ARC ?

Une multinationale américaine fait un prêt à sa filiale canadienne. Les intérêts du prêt payés par la filiale canadienne sont déductibles des impôts au Canada pour la filiale canadienne (ce qui réduit sa facture fiscale). Or, les intérêts sur le prêt reçus par le siège social aux États-Unis ne sont pas imposés aux États-Unis, où cet argent est plutôt considéré comme un paiement de dividendes non imposable en raison d'une deuxième transaction via une société américaine à responsabilité limitée. Résultat final : la filiale canadienne réduit ses impôts au Canada en déduisant ses intérêts sur le prêt, et ceux-ci ne sont pas imposés aux États-Unis.

Cette stratégie fiscale est surtout employée quand une entreprise américaine achète une entreprise canadienne, qui devient alors sa filiale canadienne. Ou encore lorsqu'une entreprise américaine crée une filiale canadienne.

Un « dispositif hybdride »

En matière de fiscalité internationale, on appelle ce type de stratégie fiscale un « dispositif hybride » : une même transaction ou entité est traitée différemment dans les deux pays, et le contribuable en profite.

Dans le cadre de sa réforme mondiale de la fiscalité (le projet BEPS), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) propose d'abolir les avantages fiscaux des dispositifs hybrides. Le Canada est membre de l'OCDE, et le gouvernement Trudeau appuie le projet BEPS.

Ces dispositifs hybrides sont « monnaie courante » en planification fiscale internationale, selon Khashayar Haghgouyan, professeur en droit fiscal à l'Université Laval.