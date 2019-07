Le plus important actionnaire de Cascades bonifie sa mise

Le plus important actionnaire de Cascades a profité de la récente déprime du cours boursier pour augmenter son emprise sur la société papetière de Kingsey Falls.

Le gestionnaire d'actifs Letko Brosseau a notamment acheté le 6 juin un bloc de 26 500 actions de Cascades, transaction de quelque 240 000 $.

Une déclaration de placement faite par l'investisseur institutionnel auprès des autorités boursières indique qu'en date du début de juillet, Letko Brosseau détenait maintenant 18 % des actions de Cascades.

Il s'agit d'une hausse importante puisqu'un document présenté par Cascades à la fin de mars précisait que Letko Brosseau détenait une participation de 15 % dans l'entreprise au début du printemps.

L'achat d'actions le 6 juin n'est donc pas la seule transaction récente faite par le principal actionnaire de Cascades.

Les renseignements rendus publics laissent voir que Letko Brosseau a ainsi ajouté 1,9 million d'actions de Cascades en portefeuille entre mars et juillet, des achats d'une valeur d'au moins 15 millions.

Rebond en bourse

Après un début d'année difficile, qui a vu l'action perdre 22 % de sa valeur au cours des quatre premiers mois de 2019, un rebond spectaculaire est observé depuis le début de mai.

Le titre a gagné plus de 60 % au cours des 10 dernières semaines. Il demeure néanmoins encore à 30 % de ce qu'il valait à son plus haut niveau, il y a deux ans.

Il n'a pas été possible de parler avec un représentant de Letko Brosseau hier. Dans la mise à jour du placement dans Cascades que la firme vient de faire parvenir aux autorités, Isabelle Godin, chef des finances et de la conformité chez Letko Brosseau, utilise un libellé basique. « Les actions ont été achetées dans le cours normal des activités et uniquement à des fins d'investissement. La firme pourrait de temps à autre acquérir des actions supplémentaires, en vendre une partie ou la totalité, ou pourrait continuer de les conserver. »

Le mois dernier, l'analyste Sean Stuart, de la Banque TD, a modifié sa recommandation sur Cascades pour dorénavant recommander l'achat du titre. Il faisait remarquer qu'un écart s'était creusé de façon notable depuis six mois entre le multiple d'évaluation accordé à Cascades et celui attribué à ses comparables. « L'action de Cascades est devenue une valeur intéressante », soulignait-il dans une note envoyée à ses clients le 12 juin. Le titre a bondi de 13 % ce jour-là.

Cascades présentera ses prochains résultats trimestriels le 9 août.