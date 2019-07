 Intelligence artificielle: la jeune pousse montréalaise Mnubo vendue à des Américains 

Mnubo a mis sur pied une plateforme qui recueille les données massives des capteurs, que ce soit en domotique, en agriculture ou en usine, pour les analyser et améliorer les rendements. En Californie, notamment, cette méthode a permis de réduire de 25 % la consommation d'eau. Quant à Aspen Technology, également connue sous le nom d'AspenTech, il s'agit d'une entreprise cotée en Bourse dont la capitalisation s'élève à 9,2 milliards US. Elle offre différents outils basés sur l'intelligence artificielle visant à améliorer les rendements dans différentes industries.

Il poursuit : « Nous n'aurions pas fait cette transaction si Mnubo ne restait pas une entité indépendante, qui va même prendre de l'expansion et devenir le centre d'excellence pour l'intelligence artificielle, l'infonuagique et l'internet des objets chez AspenTech. »

Après avoir fait sa marque dans des projets de taille généralement modeste, Mnubo souhaitait faire son entrée dans le secteur industriel. Or, « c'est dur à faire quand on est une compagnie de 60 personnes », note son PDG, qui demeure en poste avec la transaction. « AspenTech, c'est une compagnie très solide, qui a 2200 clients dans le monde et dispose de 40 ans d'expertise. On va pouvoir exporter notre savoir-faire en IA dans les plus grosses entreprises industrielles. »

En juin dernier, AspenTech avait acquis Sabisu, une entreprise du Royaume-Uni, pour une somme qui n'a pas été révélée. L'acquisition de Mnubo « permettra la réalisation de la vision d'AspenTech pour la prochaine génération de solutions d'optimisation des actifs industriels », indique l'entreprise américaine dans son communiqué.