Velan: la grogne se fait attendre au sein des actionnaires

« Soyez ouverts d'esprit. C'est la même chose chaque année. Vous vous accrochez. C'est risqué. On ne connaît pas l'avenir. Ça pourrait devenir plus difficile. L'économie peut ralentir. »

La famille Velan se retrouvait dans une position inconfortable, cette année à l'assemblée. Le holding familial, qui détient plus de 70 % des actions ordinaires et 93 % des droits de vote, avait proposé la candidature de trois membres de la famille pour faire partie du conseil d'administration : celles de Tom (président du conseil), de son frère Peter et de leur neveu Rob. Seuls Tom et Rob ont été élus hier.

« On leur ouvre les yeux un peu et ils ont la responsabilité de regarder des alternatives », dit-il, plutôt satisfait de la tournure des échanges.

« C'est une situation très inhabituelle et douloureuse pour la famille », a souligné Tom Velan hier. Il a ajouté que la situation avait posé un « grand dilemme » pour les propriétaires du holding familial, « étant donné que Peter est un important actionnaire qui a été administrateur de l'entreprise durant plus de 40 ans ».

Tom Velan a par ailleurs assuré que la bisbille impliquant son frère Peter n'avait rien à voir avec la question d'une prise de contrôle de l'entreprise.

Début d'exercice difficile

La performance de début d'exercice présenté avant l'assemblée n'avait rien pour calmer les actionnaires militants. Le chiffre d'affaires a augmenté, mais la perte nette s'est creusée. La pression sur les marges est expliquée par une combinaison de facteurs temporaires et non récurrents (retards de livraisons), et plus structurels (expédition de commandes techniquement plus complexes).

La performance des opérations nord-américaines devrait s'améliorer à mesure que le carnet de commandes de l'an passé sera remplacé par des commandes reflétant une rigueur accrue dans la sélection et la tarification, selon le PDG, Yves Leduc.

L'impact le plus important des initiatives de transformation n'est toutefois prévu que vers la fin de l'an prochain, lorsque la tâche de réorganisation et de réduction de l'empreinte manufacturière sera achevée. Velan avait notamment annoncé en janvier la fermeture d'une de ses deux usines montréalaises « d'ici 12 à 24 mois ».