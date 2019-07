Les activités internet de Cogeco font bonne figure

Les analystes se sont dits étonnés de la vigueur des résultats financiers et du nombre d'abonnés d'Atlantic Broadband, la principale filiale américaine du fournisseur de services de câble et d'internet Cogeco Communications.

Dans des notes de recherche, les firmes RBC Dominion valeurs mobilières et Canaccord Genuity ont souligné que Cogeco avait ajouté plus de 14 000 abonnés à ses services internet aux États-Unis au cours du troisième trimestre clos le 31 mai.

Elles ont également noté que les perspectives préliminaires de Cogeco pour l'exercice 2020, qui commencera le 1er septembre, sont légèrement meilleures que prévu en raison de la performance d'Atlantic Broadband.

Cependant, les analystes ont indiqué que les résultats globaux du troisième trimestre comprenaient aussi une performance plus faible que prévu pour les activités canadiennes de câblodistribution et d'accès internet de Cogeco dans le sud du Québec et en Ontario.

Cogeco Communications a annoncé, tard mercredi, avoir réalisé un chiffre d'affaires de 587,3 millions pour son troisième trimestre, en hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Après ajustements pour tenir compte des effets positifs des taux de change, ces revenus affichaient une croissance de 1,7 % pour atteindre 10,8 millions.

Le bénéfice net s'est élevé à 182,0 millions, incluant 82,45 millions provenant d'activités abandonnées qui ont été vendues. Le bénéfice par action s'est établi à 3,59 $, dont 1,65 $ attribuable aux activités abandonnées.

Cogeco Communications et sa société mère, Cogeco, devaient discuter jeudi de leurs plus récents résultats financiers lors d'une conférence téléphonique.