Vol de données chez Desjardins: de nombreux clients zyeutent les banques

La « diversification » est une solution intéressante, selon Jean Roy. « Ce qui est en cause ici, c'est le concept de relationship banking, où une personne bâtit une relation avec son banquier en ayant tous ses actifs à un seul endroit et où le banquier traite son client de façon privilégiée et le soutient dans les moments plus difficiles. »

De leur côté, les porte-parole des banques joints par La Presse ont affirmé n'avoir aucune indication sur les intentions des clients de Desjardins ou ont refusé de commenter cet aspect. Parmi les huit plus grandes institutions bancaires du pays, seule la CIBC n'a pas répondu à nos demandes.

Les concurrents bancaires de Desjardins s'estiment tous à risque, certains notant qu'il s'agit d'une situation « malheureuse » qui aurait pu arriver à d'autres et qui a un impact sur toutes les institutions financières.

Le vent de sympathie est palpable et peu étonnant étant donné que les dirigeants des grands prêteurs canadiens se rencontrent périodiquement depuis plusieurs années pour discuter de cybersécurité et de fraude.

Dans le contexte actuel, aucune banque ne veut se targuer de profiter de la situation pour gagner des parts de marché. Ce n'est pas du tout la même chose que de « voler » des clients à un concurrent après avoir lancé un produit ou un service novateur.

Contrôles resserrés

À la Banque Nationale, la plus importante institution bancaire de la province, la direction dit profiter « des leçons apprises » chaque fois qu'il y a un événement de violation de confidentialité dans l'actualité.

« On regarde ce qui a été bien fait et moins bien fait dans la gestion de crise. Dans le cas de Desjardins, puisque l'événement est encore plus important pour nous étant donné la proximité, on fait une vigie encore plus intense », dit le vice-président aux affaires publiques, Claude Breton.

La crise qui secoue Desjardins a d'ailleurs déjà amené la Banque Nationale à ajuster son tir. « Il y a eu des modifications à nos contrôles depuis le début de l'événement chez Desjardins », confirme Claude Breton, sans toutefois vouloir préciser à quel niveau.