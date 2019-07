Recul de 25% du profit net de Couche-Tard

La chaîne de dépanneurs a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 293,1 millions US, soit 52 cents US par action, pour son trimestre clos le 28 avril. Cela se compare à un profit net de 391,0 millions US, ou 69 cents US par action, pour la même période l'an dernier.

En excluant certains éléments non récurrents, Couche-Tard a calculé que son profit aurait tout de même été de 52 cents US par action au plus récent trimestre, comparativement à 59 cents US par action pour la même période en 2018 - un recul de 11,9 %.

La société a attribué cette baisse à une augmentation des dépenses, ainsi qu'à l'incidence négative nette de la conversion en dollars américains de ses activités canadiennes et européennes, ce qui a été contrebalancé en partie par la croissance interne.

Le chiffre d'affaires de la société établie à Laval a atteint 3,3 milliards US.

Les ventes de marchandises dans les magasins ouverts depuis au moins un an ont progressé de 3,4 % aux États-Unis, de 4,7 % en Europe et de 4,2 % au Canada, a précisé Couche-Tard.