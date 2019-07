Des employés américains d'Amazon en grève le jour du « Prime Day »

Des travailleurs d'un entrepôt d'Amazon dans le Minnesota prévoient de faire grève lundi, au démarrage de la grosse opération promotionnelle « Prime Day » du géant américain, réclamant de meilleures conditions de travail et une sécurité de l'emploi.

Agence France-Presse New York

L'appel à la grève, prévue pour durer six heures, a été lancé par l'Awood Center, une organisation aidant des immigrants originaires d'Afrique de l'Est, d'après un message posté par le collectif sur le réseau social Facebook. Les personnes originaires de cette région d'Afrique sont « prédominantes » au sein de l'entrepôt, affirme l'organisation.

Meg Brady, une employée ayant prévu de participer à la grève, estime qu'une centaine de personnes sur les 1500 employés du site devraient se joindre à la mobilisation.

« Le travail est très répétitif et mène à des blessures, et Amazon n'a pas investi dans les infrastructures », affirme-t-elle à l'AFP. « Amazon réclame le meilleur de ses employés, nous réclamons le meilleur de notre encadrement. »

Par ailleurs, l'entrepôt embauche de nombreux travailleurs temporaires, affirme Mme Brady, ces derniers pouvant être démis de leurs fonctions arbitrairement.

« Vous pouvez connaître une journée difficile ou avoir mal au dos, un chef peut arriver et vous dire "c'est terminé pour vous" », affirme-t-elle.

L'Awood Center affirme que les employés « se battent pour rendre ces métiers essentiels à Amazon plus sûrs, attractifs, où les travailleurs venant pour majorité d'Afrique de l'Est seraient respectés et promus à des positions d'encadrement ».

Un porte-parole d'Amazon a toutefois contesté les revendications de ce groupe : « En moyenne, 90 % des collaborateurs d'Amazon au centre de distribution de Shakopee travaillent à plein temps ».

« Depuis un an, plus de 100 collaborateurs temporaires ont obtenu un contrat à temps plein. La semaine dernière, plus de trente se sont vus proposer un poste chez Amazon », a-t-il ajouté.

L'entreprise affirme déjà offrir ce que réclame cette organisation, « des opportunités professionnelles très larges avec des salaires excellents, de 16,25 dollars à 20,80 dollars de l'heure, ainsi qu'un ensemble d'avantages sociaux ».

Le mouvement social de Shakopee surviendra l'un des jours où Amazon réalise traditionnellement ses meilleures ventes, à travers son opération promotionnelle du « Prime Day ». Le géant américain va proposer à cette occasion de grosses réductions sur sa plateforme ainsi qu'un concert de l'artiste américaine Taylor Swift.