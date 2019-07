Là où tout a commencé pour le Groupe Aldo

C'est au premier magasin Aldo, situé au 1320, rue Sainte-Catherine Ouest, qu'Aldo Bensadoun me reçoit. Le but de la rencontre est de revenir dans le temps et dans les lieux qui ont vu naître ce qui est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes chaînes de magasins de chaussures du monde, sinon la plus grande.

« Notre premier magasin se trouvait en fait dans l'édifice voisin parce que, au départ, je n'avais pas les capitaux pour payer un loyer. On louait un espace dans le magasin Le Château. »

« On avait trois tablettes de six pieds de long sur lesquelles on pouvait exposer une vingtaine de nos modèles de souliers. On a utilisé le même concept dans les magasins Le Château à Québec, Winnipeg et Ottawa. D'un point de vue stratégique, c'était une erreur d'avoir quatre magasins aussi éloignés, mais on a réussi à passer au travers », précise Aldo Bensadoun.

Le succès de la formule Aldo a été instantané. L'entreprise est devenue profitable dès ses premiers jours d'activité et l'a toujours été par la suite, une rentabilité nourrie principalement par l'innovation.

Aldo a été le premier détaillant de chaussures au Canada à ne pas être approvisionné par des grossistes. Aldo Bensadoun dessinait ses modèles de souliers et les faisait fabriquer par des artisans en Italie. En évitant les intermédiaires, on réduisait les coûts pour l'entreprise et les prix pour les clients.

« J'avais un capital de base de 1000 $. J'ai dû réhypothéquer ma maison pour pouvoir payer mes fournisseurs. Mais on a créé une marque. On a eu un succès monstre avec un sabot suédois en bois qu'on a modifié. De 1972 à 1980, on en a vendu des tonnes et on pense d'ailleurs le réintroduire l'année prochaine », explique le président du conseil du Groupe Aldo.

Des valeurs qui transcendent les époques

Lorsque l'entreprise Aldo est née, en 1972, le contexte sociopolitique était effervescent. Les États-Unis étaient encore engagés dans la guerre du Viêtnam et le mouvement hippie remettait en question quantité de valeurs traditionnelles.

C'est ce qui a inspiré Aldo Bensadoun à promouvoir l'amour, la confiance et l'inclusion comme valeurs cardinales de l'entreprise.