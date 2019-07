Plus de 100 millions investis au Technoparc Montréal

Un centre de données qui double de taille et un pôle d'innovation en sciences de la vie qui prend de l'expansion ; l'action ne manque pas, cet été, au Technoparc Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Sans compter l'arrivée du tunnelier du Réseau express métropolitain (REM) afin de creuser le tunnel en direction de l'aéroport.

Les travaux effectués par le Groupe Montoni ont commencé à la mi-mai et devront durer tout au long de 2019. La valeur de l'investissement, réparti sur trois à quatre années, avoisinera les 90 millions. Le nouveau bâtiment a la possibilité d'offrir 10 mégawatts (MW) à sa clientèle.

Vantage Data Centers Canada est à bâtir un nouveau bâtiment de plus de 70 000 pieds carrés, sur l'avenue Marie-Curie, dans le Technoparc.

La société américaine Vantage, qui a acheté le centre de données 4Degrés Colocation pas plus tard qu'en janvier 2019, est en train d'investir 215 millions au Québec.

- Maxime Guévin, vice-président et directeur général de Vantage Data Centers Canada

« On ira graduellement par bonds de 2 MW au rythme de la demande. »

Certifié Tier III, le centre existant mesure plus de 43 000 pieds carrés et a ouvert ses serveurs en septembre 2016. Il a nécessité un investissement de 40 millions au fil des ans. Son propriétaire d'alors, Vidéotron, a conclu la vente de ses deux centres 4Degrés Colocation, un à Saint-Laurent, et l'autre à Québec, à Vantage Data Centers en janvier 2019 pour la somme de 259 millions.

Parallèlement aux travaux à Saint-Laurent, la société américaine mène de front l'agrandissement de son centre de données de Québec, qui fera bientôt plus de deux fois sa taille originelle. Dans la capitale, ce sont 13 MW additionnels qui seront mis à la disposition de la clientèle. À terme, l'investissement frôlera les 125 millions, assure M. Guévin.

Le chef de file nord-américain des centres de données a visiblement d'autres visées au Québec. À la fin de février, il a acquis un terrain d'un million de pieds carrés rue Marie-Victorin, à Saint-Bruno-de-Montarville. Le détail suivra « en temps et lieu », a indiqué M. Guévin.