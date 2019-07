 Ancien site de Radio-Canada: Groupe Mach s'attaque à son projet le plus ambitieux 

André Dubuc

Groupe Mach, dirigé par Vincent Chiara, passe à un niveau supérieur en s'attaquant à l'aménagement des terrains de l'ancienne maison de Radio-Canada, dans le sud-est du centre-ville. Ce projet multi-usage de 1 milliard de dollars est de loin le plus ambitieux et le plus visible à la fiche du groupe, l'un des plus importants propriétaires immobiliers du Québec.